Gascoigne su Maradona: «Giocava col Siviglia e io feci gol. Dissi: “Battimi”» – VIDEO

Ospite dei microfoni di Goodmornig Britain Paul Gascoigne, ex calciatore dell’Inghilterra con un passato in Italia alla Lazio, ha voluto ricordare Diego Armando Maradona.

«Lui era al Siviglia e io alla Lazio. Prima di una partita lo incontro nel tunnel e gli dico ‘Diego sono alticcio’ lui mi risponde ‘Va tutto bene Gazza, lo sono anche io’. Andammo in campo e dopo aver saltato quattro giocatori sono riuscito a segnare. A quel punto sono tornato da lui e gli ho detto ‘Battimi’. Credo di aver detto la cosa sbagliata perché poi fece delle cose incredibili. Tutto questo in italiano perché lui non parlava inglese e neanche io»

"I spoke to him in Italian, because he doesn't speak English and neither do I" 😂

Paul Gascoigne with a typically Gazza tribute to Maradona ❤️pic.twitter.com/lnaP4pXblW

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 26, 2020