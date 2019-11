Gasperini: «Superiori alla Juve per qualità e intensità» – VIDEO

Gasperini, le parole del tecnico dell’Atalanta al termine del match perso contro la Juventus di mister Sarri

Una sconfitta che fa male quella dell’Atalanta. Ieri gli uomini di Gasperini hanno per lunghi tratti dominato la gara ma alla fine si sono fatti rimontare dalla Juventus. Ecco le parole del tecnico.

«Le partite durano 90 minuti ma la squadra anche nel finale aveva più forza della Juve. Più qualità nel gioco nel creare pericoli, poi è chiaro che quando la Juve arriva può essere pericolosa in qualsiasi posizione. Abbiamo concesso pochissimo, proprio il gol del pareggio ha creato un calo di morale. Anche sull’1-1 abbiamo provato a reagire. Quando perdi così non t fa male così tanto ma dall’altra abbiamo perso un’opportunità. L’Atalanta è stata superiore alla Juventus in tutto per 75 minuti. L’Atalanta meritava anche un vantaggio più consistente. Noi abbiamo avuto anche l’occasione di Muriel, la squadra ha tenuto fino in fondo. Il risultato non rispecchia ovviamente la gara».