Gasperini: «Atalanta, per il futuro ci sono tre strade»

Le parole Gian Piero Gasperini che non fa chiarezza sul suo futuro, ma indica le condizioni per proseguire con il progetto

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa del possibile futuro prossimo. Di seguito le sue parole.

PRIMA STRADA –«Il mio futuro? Questa è una scelta che farà la società, in base a tuante valutazioni. Io vedo tre strade. Una è quella di cercare un potenzialmento più limitato possibile, con qualche top giocatore che possa alzare nell’immediato il valore della squadra. Quando fu preso Zapata fu evidente che si alzò il tiro e il valore della squadra. Così come quando è stato preso Muriel. Fece un blitz pazzesco dalla sera alla mattina».

SECONDA STRADA – «Un ringiovanimento della rosa che è arrivata tutta insieme un po’ più in là. Se penso a chi devo valorizzare ci sono Scalvini, Koopmeiners, per età. Questi sono i profili che portano alle famose plusvalenze importanti per l’Atalanta che si è giovata».

TERZA STRADA – «L’altra strada è fare poco o niente, stare lì e dire “vabbè andiamo avanti”. Su queste tre filosofie dovranno essere prese delle decisioni. Non riguardando prima di tutti l’allenatore: lui dice la sua, ci sono due direttori sportivi, c’è una società importante, il presidente, l’amministratore delegato… Al di là di quel che vuoi fare, devi vedere cosa puoi fare»