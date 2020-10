Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria dell’Atalanta contro la Lazio. Le sue parole

ATALANTA PIÙ MATURA – «Sì facciamo cose migliori e siamo più consapevoli di noi, ma si può sempre migliorare. Lo scudetto? L’ho detto tante volte. In questo momento Inter, Juve e Napoli possono giocarselo, poi ci sono una schiera di squadre che sono in grado di fare tanti punti. Sarà una stagione più equilibrata, non ci saranno distanze come nel passato».