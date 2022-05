Gasperini: «Stagione a due volti. Futuro? Dovremo parlare, ci saranno novità». Le parole del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo Atalanta-Empoli.

Le sue parole: «La stagione è stata a due volti: positiva nella prima parte nonostante il rammarico Champions, nella seconda parte sono mancati i risultati ma non l’impegno. La partita di stasera è un po’ lo specchio della nostra seconda parte di stagione. Abbiamo raccolto troppo poco, soprattutto in casa. Futuro? Dovremo incontrarci e parlare. Ci sono delle novità societarie, ci sono delle persone nuove e dovremo confrontarci per capire cosa si vorrà fare. Sono grato a questa società, per me ci vuole un attimo a riaccendersi e ripartire. Ma serve condivisione su quel che si vuole fare».