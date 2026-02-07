Gasperini fa piazza pulita, via in tre: non cambia idea

Gian Piero Gasperini ha già deciso come muoversi: a fine stagione in tre saluteranno la Roma.

La sconfitta subita a Udine ha fatto scivolare la Roma fuori dalle prime quattro posizioni. La distanza dalla Juve, attualmente quarta in classifica, è però di soli due punti: i giallorossi hanno quasi tutto il girone di ritorno per colmare il divario, ma per riuscirsi Gasperini ha bisogno di tutti i suoi uomini nelle migliori condizioni.

In vista del match casalingo contro il Cagliari, in programma lunedì sera alle 20:45, il tecnico di Grugliasco dovrà fare a meno di Dovbyk, Dybala e Koné, oltre a El Shaarawy e Ferguson. La Joya punta a rientrare già nella sfida successiva contro il Napoli, mentre per Koné potrebbero essere necessarie almeno altre due settimane di stop.

Tuttavia l’argomento Dybala tiene banco non solo in merito al rientro in campo, che ovviamente in casa Roma ci si augura possa davvero avvenire il prima possibile. Il gioiello di Laguna Larga ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e al momento non sembra che da parte del club capitolino stia per arrivare una proposta di rinnovo.

Gasperini fa piazza pulita: a fine stagione vanno via in tre

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero’ la Roma avrebbe già fatto la sua scelta: a fine stagione le strade dei giallorossi e dell’ex Juve si separeranno. Dybala non sarà l’unico: altri due giocatori in scadenza di contratto sono infatti destinati a lasciare la Roma.

Gasperini fa piazza pulita: via anche Dybala – Calcionews24.com (Instagram Paulo Dybala)

Zeki Celik metterà fine alla sua esperienza a Trigoria dopo quattro stagioni: l’esterno turco è cercato soprattutto dalla Juventus, ma non è da escludere una nuova avventura in qualche club estero. Anche Stephan El Shaarawy svestirà la maglia giallorossa: i Friedkin non gli proporranno nessun rinnovo, pertanto il Faraone si sta già guardando intorno per decidere dove proseguire la sua carriera.

L’unico giocatore in scadenza che ha ancora speranze di rimanere alla Roma è Lorenzo Pellegrini. Sempre ‘Il Messaggero’ precisa che lo stipendio che percepisce attualmente – 4,5 milioni di euro all’anno – è considerato troppo elevato dalla dirigenza giallorossa: Ranieri e Massara vorrebbero convincerlo ad abbassarlo, così da prolungare l’intesa almeno di un altro paio di stagioni.

Pellegrini sa bene che nessun altro club di Serie A sarebbe disposto a garantirgli tra i 4 e i 5 milioni di euro a stagione: ecco perché l’ex Sassuolo potrebbe accettare di rinnovare con la Roma a cifre più basse.