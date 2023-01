Gasperini: «Futuro alla Juve? Solo voci, penso solo all’Atalanta»

Le parole di Gianpiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. I dettagli.

Gianpiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Atalanta e Sampdoria.

PAROLE – «Juve? Sono voci che saltano fuori ovunque, ma siamo tutti concentrati per fare il meglio possibile. Per me sarebbe bellissimo raggiungere il massimo in questa stagione. Il massimo è la Champions? Sì, lo scudetto è un po’ dura. Il rischio di prendere sotto gamba l’avversario? Non c’è mai stato il rischio nemmeno da parte dei giocatori. Qualche volta non abbiamo fatto risultato, ma non mai sottovalutato nessuno».