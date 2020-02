Gian Piero Gasperini in conferenza stampa sorride dopo il netto successo dell’Atalanta contro il Valencia. Le sue parole

Gian Piero Gasperini sorride e gongola dopo il netto successo dell’Atalanta contro il Valencia a San Siro. Un 4-1 che mette in discesa la qualificazione della Dea ai quarti di Champions League ma il tecnico nerazzurro non è del tutto tranquillo come dice in conferenza stampa.