Gasperini ironizza: «Quinquennale con la Juve? No, troppo lungo…»

Gian Piero Gasperini nicchia sulla possibilità di sedere sulla panchina della Juventus: ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Radio Deejay, ha parlato della possibilità Juve e di Pirlo.

PIRLO – «Ho pensato che la società nei confronti dell’ex giocatore e della persona avesse una fiducia smisurata. Magari hanno l’idea che possa diventare un grande allenatore. Il fatto di conoscenze aiuta, ma l’allenatore è tutto un altro mestiere, ti devi formare. Lo puoi fare in tanti modi, magari partendo dalla Juventus. Un quinquennale in bianconero per me? No, è troppo lungo…».