Atalanta, Gasperini: «Il Papu non l’ho mandato via io, gli sarò sempre grato»

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay. Queste le sue parole, fra Papu Gomez e Andrea Pirlo.

GOMEZ – «Non l’ho mandato via io. Sarò sempre grato per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni».

REAL MADRID – «L’obiettivo era restare in partita almeno nel primo tempo e poi rischiare un po’ di più, ma era comunque difficile. Ci stavamo riuscendo bene. Dire che l’Atalanta fosse favorita era un po’ troppo. Il Real Madrid delle ultime partite lasciava un po’ a desiderare, ma poi quando sono arrivati i momenti decisivi è cambiato tutto».

GOLLINI – «Stavamo prendendo qualche goal di troppo rispetto alle occasioni che subivamo, c’era bisogno di un po’ di cambiamento per poi ripartire al meglio».

PIRLO – «Ho pensato che la società nei confronti dell’ex giocatore e della persona avesse una fiducia smisurata. Magari hanno l’idea che possa diventare un grande allenatore. Il fatto di conoscenze aiuta, ma l’allenatore è tutto un altro mestiere, ti devi formare. Lo puoi fare in tanti modi, magari partendo dalla Juventus. Un quinquennale in bianconero per me? No, è troppo lungo…».

GAVETTA – «Io ho fatto tutti gli scalini, sono partito dalle giovanili. Io credo di essere cresciuto sempre, fin da Crotone. Ma anche con i ragazzini, sperimentavo metodologie anche adesso».