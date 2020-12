Gasperini: «La Juve è favorita per lo scudetto. Gollini? Strepitoso»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di campionato contro la Juventus

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match di campionato contro la Juve. Il tecnico piemontese ha commentato la prestazione dei suoi uomini.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DI GASPERINI

GOLLINI – «È stato strepitoso. I portieri sono stati protagonisti, sono contento per lui, un po’ meno per Szczesny per le parate che ha fatto (ride ndr)».