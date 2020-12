Gasperini: «L’Atalanta è stata una storia fantastica. Un successo italiano»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato durante i Gazzetta Sport Awards 2020: queste le sue parole

«L’Atalanta è stata una storia fantastica per come ha raggiunto i risultati. Poi siamo arrivati terzi, a sfiorare le semifinali di Champions, in semifinale di Coppa Italia. Però abbiamo saputo attingere alla voglia d’appartenenza, di giocare contro tutti, è stato un vero successo italiano e mondiale».