Gasperini: «Muriel? Gli è andata bene, poteva rimanerci secco. Su Ilicic…» – VIDEO

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria tennistica dell’Atalanta contro il Brescia

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 6-2 contro il Brescia. Queste le sue parole sulle condizioni di Muriel ed Ilicic.

MURIEL – «Ha preso qualche punto in testa. Gli è andata bene, è scivolato male in casa. Ha preso questa brutta botta, poteva rimanere secco (ride, ndr). Meno male che ha la testa dura, speriamo possa recuperare in fretta».

ILICIC – «Dobbiamo recuperarlo al meglio, ma ha fatto delle buone partite come a Torino con la Juve. Ha perso un po’ di peso, gli siamo tutti addosso per riportarlo al miglior Josip possibili».