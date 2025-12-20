Gasperini a Sky Sport: «Prestazione importante. La Roma può essere fiduciosa, abbiamo una società forte. Ferguson dall’inizio? Non mi sta convincendo»

Gasperini a Sky Sport: le parole del tecnico giallorosso dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus per 2-1 nella 16a giornata

Dopo il ko per 2-1 contro la Juventus, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara. Un’analisi articolata, nella quale l’allenatore giallorosso ha evidenziato i limiti mostrati in fase offensiva, ma anche gli aspetti positivi emersi contro un avversario di alto livello, invitando l’ambiente a guardare avanti con fiducia.

ERRORI IN ATTACCO E PRESTAZIONE – «In attacco abbiamo sbagliato troppi passaggi. C’erano tutte le condizioni per creare pericoli, nel primo tempo c’è mancata qualità per servire gli attaccanti e anche la precisione nel secondo. Però metterei un punto esclamativo sulla prestazione di molti giocatori contro una squadra forte come la Juve. La Roma deve essere fiduciosa dopo questa partita, sono convinto che possiamo fare bene».

YILDIZ E CONCEICAO – «I tagli di Yildiz e Conceicao sono quelli di giocatori forti. Purtroppo abbiamo preso gol alla fine del primo tempo, però abbiamo concesso pochissimo fino a quel momento. Ci sono state prestazioni di alto livello anche di giocatori che avevano giocato meno come Rensch e Ziolkowski: con questa base possiamo lavorare bene».

PERICOLOSITÀ OFFENSIVA E PERCORSO – «Abbiamo perso gli scontri diretti con quelle davanti, però abbiamo battuto squadre come Como e Lazio. Siamo solo all’inizio e abbiamo una società forte alle spalle. Siamo partiti da alcuni mesi, la Roma può pensare di costruirsi un futuro sul presente di adesso».

FERGUSON E LE SCELTE DI FORMAZIONE – «No, perché Ferguson non mi sta convincendo. Non tanto per la questione tecnica, ma perché non si è calato nello spirito. Ma non solo lui. Dybala e Soulé hanno una qualità tecnica nettamente superiore, non possiamo paragonarli con altri. Rifarei le stesse scelte».

