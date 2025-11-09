 Gasperini nel post partita: «Essere primi bel regalo ai tifosi»
Gasperini nel post partita di Roma Udinese: «Essere primi è un bel regalo ai tifosi, ma non parliamo di scudetto. Indubbiamente stiamo bene anche se ci sono squadre che…»

36 secondi ago

Gasperini

Gasperini nel post partita di Roma Udinese: il tecnico dei giallorossi ha parlato dopo il successo per 2-0 di oggi all’Olimpico

Dopo il successo casalingo della Roma per 2-0 contro l’Udinese, firmato dalle reti di Pellegrini e Celik, Gian Piero Gasperini si è presentato nella sala stampa dello Stadio Olimpico per analizzare la prestazione dei giallorossi, ora in vetta alla classifica in attesa di Inter-Lazio. Il tecnico ha espresso soddisfazione per il rendimento della squadra, evidenziando l’atteggiamento e la crescita mostrata in questo avvio di stagione.

SULLA SQUADRA E L’ATTACCO«Adesso va bene così, vediamo chi abbiamo: si impegnano e stanno crescendo. Abbiamo una buona fase offensiva ultimamente, sono tutti ragazzi che hanno fiducia. Il merito è il loro, la partita di oggi è indicativa».

SULLA VETTA DELLA CLASSIFICA«A fine partita eravamo felici, essere primi alla sosta è un bel regalo ai nostri tifosi. Ho visto grande gioia e grandi cori, per noi è molto bello. Non mi aspettavo di essere a questo punto, quando parti è difficile fare previsioni, ma raccogli ciò che hai e poi vedi cosa salta fuori. Ho trovato un gruppo molto disponibile, con grande ambizione. Il fatto di giocare l’Europa League ci ha aiutato, abbiamo provato tante cose e ora siamo avanti rispetto a settimane fa. La cosa importante è che i tifosi siano contenti della squadra, poi il campionato è lungo».

SULLA CONDIZIONE FISICA«Indubbiamente stiamo bene, ci sono squadre con velocità superiori però non siamo distanti dai valori delle avversarie. Abbiamo giocato bene la palla, alzato la coralità di gioco e questo fa sembrare che corriamo di più. La squadra mi segue, fanno bene ciò che chiedo in campo».

SULLO SCUDETTO«No, noi giochiamo ogni gara volendo dare il massimo, stiamo attenti ai recuperi. Non parliamo di obiettivi, la classifica è corta. Giocheremo nove gare tra dicembre e gennaio, voglio fare bene con la squadra e che la gente viva di queste serate».

SU BALDANZI E FERGUSON«Non avevamo un giocatore per sostituire Dovbyk e ci siamo adattati: un altro modo di attaccare, ma non meno efficace. Ferguson? No, speriamo di recuperare qualcuno in questa sosta».

