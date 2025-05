Gasperini Roma, fumata bianca molto vicina! Il tecnico è pronto a lasciare Bergamo dopo nove anni - Calcio News 24

Gasperini Roma, molto vicina la fumata bianca tra il tecnico atalantino e la squadra giallorossa. Il punto

Secondo quanto riportato da Di Marzio, la trattativa che potrebbe portare Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma continua a procedere a ritmo sempre più sostenuto. L’attuale allenatore dell’Atalanta appare ormai pronto a intraprendere una nuova avventura professionale, dopo anni di successi e innovazione alla guida del club bergamasco. Prima, però, sarà necessario formalizzare la sua uscita dalla Dea, passaggio che resta ancora da definire nei dettagli.

La Roma ha individuato in Gasperini il profilo ideale per inaugurare un nuovo corso tecnico e gestionale. Il club giallorosso è rimasto colpito non solo dai risultati sportivi ottenuti dall’allenatore negli anni, ma anche dalla sua capacità di generare valore, lavorando in contesti complessi, spesso con rose rivoluzionate da cessioni e nuovi arrivi. Il progetto che ha costruito a Bergamo, basato su gioco, identità e valorizzazione dei giovani, rappresenta esattamente la filosofia che la proprietà Friedkin vuole applicare anche nella Capitale.

Il tecnico, da parte sua, si è mostrato ricettivo e interessato alla proposta romanista. Tuttavia, prima di apporre la firma sul contratto, vuole avere chiarezza su aspetti fondamentali legati alla costruzione della squadra. Nei frequenti colloqui tra Gasperini e i vertici della Roma – in particolare con la proprietà americana – il tema mercato è stato centrale. L’allenatore pretende un coinvolgimento diretto nelle scelte strategiche e chiede garanzie su una visione condivisa per lo sviluppo del progetto sportivo.

Gasperini è consapevole che l’ambiente romano è ambizioso e desideroso di risultati importanti, ma è anche convinto che con la giusta pianificazione e un gruppo costruito con equilibrio e qualità si possa riportare la Roma stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo. Per questo motivo, il dialogo con la dirigenza si è concentrato non solo sui profili dei giocatori da trattenere o acquistare, ma anche su come strutturare un modello tecnico che possa durare nel tempo.

La firma non è ancora arrivata, ma l’intesa tra le parti è sempre più vicina. Se tutto andrà come previsto, Gasperini potrebbe diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Roma nei prossimi giorni, dando il via a una nuova era giallorossa. Un progetto che si preannuncia ambizioso, basato su identità, sostenibilità e lavoro quotidiano: proprio i principi che hanno reso il tecnico piemontese uno dei più apprezzati d’Italia.