Gasperini Roma, sembravano due pianeti incompatibili: così il tecnico ha conquistato tutti! L’analisi sull’impatto dell’ex Atalanta

Quello tra la Roma e Gian Piero Gasperini si è rivelato un idillio perfetto. La Gazzetta dello Sport evidenzia come il mister abbia conquistato la Capitale. Nel rapporto con la piazza, l’immedesimazione nel sentimento popolare rappresenta un successo assoluto. Sono bastati sei mesi per alzare l’asticella fino alla zona Champions e sprovincializzare l’ambiente sportivo, introducendo un gioco veloce e una mentalità vincente.

Il passo decisivo è stato preferire il progetto della Roma alla Juventus, dimostrando di amare le grandi sfide. Sul campo ha lavorato duramente, confrontandosi con la dirigenza per migliorare la rosa. Le sue precise richieste hanno portato all’esplosione di elementi come Donyell Malen, capace di siglare cinque gol in sette gare ufficiali.

Durante un incontro all’Università La Cattolica, l’allenatore ha illustrato la sua visione. Ha spiegato di aver scelto questa piazza proprio per la sua storica difficoltà, sottolineando come i contesti più complessi e rischiosi offrano sempre le gratificazioni maggiori al termine del percorso.

I tifosi apprezzano questo approccio e lo sostengono, rivedendo nella squadra l’atteggiamento propositivo delle migliori epoche passate. L’uomo si è inserito con grande sincerità nel tessuto urbano, vivendo il quartiere Pinciano e mostrandosi costantemente disponibile verso la tifoseria locale.

Parlando del recente pareggio contro la Juve, il mister ha ribadito l’importanza di non farsi condizionare dalle critiche esterne. Ha ricordato che dalle gare non vinte si traggono le lezioni migliori, evidenziando che un ipotetico successo per 3-2 contro i bianconeri avrebbe solo mascherato gli errori tattici commessi dai ragazzi.

Infine, ha spiegato perché i giocatori si esaltino con le sue metodologie. Vestire questa maglia richiede enorme coraggio e zero timori. La regola assoluta del tecnico è eliminare la cultura degli alibi: pioggia, caldo o sviste arbitrali non giustificano i cali di prestazione, poiché bisogna sempre ripartire dalle proprie responsabilità.