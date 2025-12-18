 Gastaldello: «La Sampdoria ha avuto prestazioni altalenanti. Ma dal cambio in panchina sto vedendo sicuramente alcune cose positive.


2 ore ago

Gastaldello ha parlato in un’intervista a ‘La Repubblica’ analizzando le prestazioni dei doriani e proiettandosi sulla sfida contro il Padova

Daniele Gastaldello ha rilasciato una lunga intervista per l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica. Ex difensore di Sampdoria Padova (dove ha fatto il settore giovanile), si è espresso tanto sui bluccerchiati quanto in vista della gara valida per la 17a giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Le sue parole:

14/01-2012, PADOVA-SAMPDORIA 1-2 – «Resta l’unica volta da avversario all’Euganeo. Fu un crocevia, l’inizio di una grande rimonta verso la serie A, fondamentale il cambio di mentalità e alcune vittorie, come a Grosseto, regalarono grande entusiasmo».

COME’ ESSERE IL FONDO ALLA CLASSIFICA – «Nel 2011 ci ritrovammo dietro a dicembre. Mi ricordo che ci siamo detti di non parlare più di play off e guardare alla sestultima. A marzo abbiamo poi alzato il tiro».

SAMPDORIA DI GREGUCCI E FOTI – «Guardo praticamente tutte le partite e finora ho osservato prestazioni molto altalenanti. Con il nuovo corso, vedo una formazione più aggressiva e ordinata in campo, che va alla ricerca del risultato anche con il pressing alto. Mi piace molto. Lo staff ha certamente trasmesso coraggio».

gLA PAURA DEI TIFOSI – «La Sampdoria è in fondo alla classifica, ma la B permette di fare risultati in serie e si può salire e scendere in fretta. Ci vuole, però, la mentalità di una squadra che sta giocando per salvarsi. Adesso l’obiettivo è questo, bisogna procedere step per step e non pensare alle lacune, non esistono squadre perfette o imbattibili, neppure il Real Madrid». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMPNEWS24.COM

