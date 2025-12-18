Gastaldello: «La Sampdoria ha avuto prestazioni altalenanti. Ma dal cambio in panchina sto vedendo sicuramente alcune cose positive.

Gastaldello ha parlato in un’intervista a ‘La Repubblica’ analizzando le prestazioni dei doriani e proiettandosi sulla sfida contro il Padova

Daniele Gastaldello ha rilasciato una lunga intervista per l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica. Ex difensore di Sampdoria e Padova (dove ha fatto il settore giovanile), si è espresso tanto sui bluccerchiati quanto in vista della gara valida per la 17a giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Le sue parole:

14/01-2012, PADOVA-SAMPDORIA 1-2 – «Resta l’unica volta da avversario all’Euganeo. Fu un crocevia, l’inizio di una grande rimonta verso la serie A, fondamentale il cambio di mentalità e alcune vittorie, come a Grosseto, regalarono grande entusiasmo».

COME’ ESSERE IL FONDO ALLA CLASSIFICA – «Nel 2011 ci ritrovammo dietro a dicembre. Mi ricordo che ci siamo detti di non parlare più di play off e guardare alla sestultima. A marzo abbiamo poi alzato il tiro».

SAMPDORIA DI GREGUCCI E FOTI – «Guardo praticamente tutte le partite e finora ho osservato prestazioni molto altalenanti. Con il nuovo corso, vedo una formazione più aggressiva e ordinata in campo, che va alla ricerca del risultato anche con il pressing alto. Mi piace molto. Lo staff ha certamente trasmesso coraggio».

gLA PAURA DEI TIFOSI – «La Sampdoria è in fondo alla classifica, ma la B permette di fare risultati in serie e si può salire e scendere in fretta. Ci vuole, però, la mentalità di una squadra che sta giocando per salvarsi. Adesso l'obiettivo è questo, bisogna procedere step per step e non pensare alle lacune, non esistono squadre perfette o imbattibili, neppure il Real Madrid».