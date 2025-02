Gastaldello: «La Sampdoria ha preso giocatori da Serie A, per salvarsi devono capire una cosa. Contro il Sassuolo…»

Le parole di Daniele Gastaldello, ex calciatore della Sampdoria, sulle difficoltà del club blucerchiato in Serie B. Tutti i dettagli

Daniele Gastaldello ha parlato a La Repubblica della stagione della Sampdoria.

SIMILITUDINI CON IL 2012 – «Certamente. In entrambi i casi furono tanti i cambiamenti nell’organico in corso e anche gli allenatori, entrambi molto esperti, allora Iachini ora Semplici. Anche stavolta sono arrivati giocatori forti, da Serie A. Adesso devono solo entrare bene nel mondo Sampdoria, capire cosa significhi essere a Genova e se esprimeranno le loro capacità non ci saranno problemi a salvarsi, ma non escluso neppure una rimonta come allora».

SASSUOLO – «Occorre essere prefetti in fase di non possesso, il Sassuolo gioca molto bene, non si può lasciare spazio a Mulattieri, Laurientè, Berardi, perchè hanno tecnica e velocità, ma se riparti con qualità, puoi fare male, dietro sono vulnerabili. In casa bisogna sfruttare il fattore Marassi. Non è semplice per nessuno giocare in uno stadio simile».

