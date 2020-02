Gattuso: «Avevo dei ferri da stiro al posto dei piedi» – VIDEO

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Barcellona

«Per come vedo il calcio oggi, preferisco cinque giocatori come me e cinque come Kakà e Ronaldinho. Se metti undici giocatori di difesa e undici di attacco, secondo te chi vince? La difesa… Però da allenatore preferisco giocare con calciatori tecnici, è un dato di fatto»