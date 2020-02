Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa della situazione legata ad Allan dopo le polemiche pre Cagliari

Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa del chiarimento avuto con Allan dopo le polemiche pre Cagliari; quando il giocatore non fu convocato perchè si era allenato male in settimana.

«La condizione è buona, abbiamo lavorato bene con Allan. Con lui tutto a posto, lo avevo detto subito: non porto rancore, si è allenato bene. Milik sta meglio, la squadra ha fatto quel che doveva fare».