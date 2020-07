Gattuso: «Dopo la Coppa Italia ci siamo persi. Voglio rivedere l’anima» – VIDEO

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Napoli contro l’Inter. Le parole del tecnico degli azzurri

«Tecnicamente la squadra mi è piaciuta molto. Contro questa Inter non è facile, l’abbiamo messa in difficoltà e va bene così. I nerazzurri hanno grande fisicità ed è una squadra molto diversa dal Barcellona, perciò in Spagna sarà una gara molto differente. Voglio vedere l’anima, dopo la Coppa Italia ci siamo un po’ persi».