Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato di Callejon dopo la partita con la Spal

Elogio a José Maria Callejon. Gennaro Gattuso, al termine di Napoli-Spal, ha parlato dell’esterno spagnolo.

«Sono contento che José abbia firmato, perché non poteva chiudere 7 anni in questo modo. È un giocatore che ha dato tanto a questa maglia. La storia non si può cancellare in un attimo. È un ragazzo che si impegna sempre, da quando sono arrivato mi ha dato tanto».