Gattuso fissa l’obiettivo: «Voglio l’Europa attraverso il campionato» – VIDEO

Nella conferenza stampa post Napoli-Toro, Gennaro Gattuso ha fissato l’obiettivo stagionale degli azzurri. Ecco le parole del tecnico.

«Sono preoccupato per questa gara, ma non penso alla Coppa Italia come una strada per l’Europa League. Ci voglio arrivare con il campionato, se vado in finale di Coppa Italia penso alla prospettiva di una finale da giocare per alzare un trofeo. Dobbiamo prepararla bene per passare il turno ed andare a giocarci la finale»