Gattuso: «Il Napoli non è solo Osimhen. Contro il Milan è sfida aperta»

Gennaro Gattuso, ex allenatore del Valencia, ha parlato a Radio Anch’io Sport del calcio italiano e della sfida tra Milan e Napoli. Le sue dichiarazioni:

«Il Napoli quest’anno sta esprimendo un calcio bellissimo. In Europa sono partite diverse e sarà un match aperto. Normale che il Napoli ha una mentalità vincente, non è solo Osimhen, e gioca con tranquillità, se la possono giocare entrambe».

MILAN – «Da due anni a questa parte gioca a campo aperto. Devono avere i giocatori che stanno bene e se manca questo si nota e non riesce a fare quello che ha fatto fino a qui».

MANO RABIOT – «Il movimento del braccio deve essere consono se lo tocca ed è una posizione corretta non è fallo altrimenti è sanzionabile. Io credo che serva anche fiducia, chi ha deciso in Inter-Juve ha preso una decisione corretta secondo quello che hanno visto. La situazione non era nemmeno così chiara».

CALCIO ITALIANO – «Non voglio fare polemica ma in questo momento sto vedendo qualche partita del campionato Primavera e della Youth League, ma diciamo che quando si vede nelle squadre due italiani e il resto stranieri bisogna fare una riflessione».