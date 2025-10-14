Gattuso: «Bravi noi, si è parlato tantissimo e avevamo tutto da perdere». Le dichiarazioni del ct dopo la partita tra Italia e Israele

Al termine della vittoria per 3-0 contro Israele, decisiva per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, il commissario tecnico dell’Italia Gennaro Gattuso ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni della Rai.

Playoff raggiunti, con una prestazione più che convincente. «Siamo stati bravi, la partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti, ci avevano portati a spasso. Complimenti ai ragazzi, che hanno coperto bene il campo. Sono soddisfatto per non aver preso gol, grande spirito. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, oggi avevamo tutto da perdere. Si è parlato tantissimo, ma siamo stati molto bravi».

16 gol in 4 gare: gli altri dati positivi? «Dobbiamo saper soffrire, poche squadre al mondo non possono comandare le partite. Quando abbiamo palla abbiamo qualità, ma dobbiamo ritrovare compattezza e lavorare centimetro dopo centimetro».

Da stasera, tutto in funzione di marzo. «Dobbiamo sperare di non perdere giocatori. A novembre avremo due partite serie e proveremo forse qualcuno che ha avuto poco spazio, per formare una squadra che riesce a stare bene dentro e fuori dal campo».

