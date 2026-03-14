Gattuso non fa sconti: è fuori dai convocati per i playoff

Il ct dell’Italia si appresta a diramare i convocati per gli spareggi mondiali e un azzurro di lungo corso rischia di essere escluso

Il momento della verità sta arrivando, la sfida (speriamo le sfide) più attese sono ormai alle porte: giovedì 26 marzo l’Italia ospiterà a Bergamo l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff Uefa per i Mondiali. Gli azzurri devono vincere per approdare alla sfida decisiva contro la vincente di Galles-Bosnia: un appuntamento da non fallire per la Nazionale con Gattuso che da mesi prepara questa sfida.

Il commissario tecnico la prossima settimana dovrà diramare la lista dei convocati e c’è curiosità nel capire chi farà parte della spedizione azzurra. Qualche certezza c’è, ma anche qualche dubbio. Delle prime fa parte il blocco storico, quello che comprende – tanto per citare qualche big – Donnarumma, Bastoni, Barella, Tonali e poi il trio d’attacco Kean, Esposito e Retegui.

I dubbi però non mancano e gli ultimi infortuni hanno ulteriormente scompaginato i piani del ct. Ad esempio Vergara avrebbe dovuto essere uno dei convocati, ma l’infortunio alla pianta del piede ha costretto Gattuso a rinunciarci. Un dubbio, poi, riguarda il terzo portiere: oltre all’intoccabile Donnarumma, Carnesecchi (errore con l’Inter a parte) è stata una certezza per tutta la stagione e sarà tra i convocati. Ma chi al loro fianco?

Meret rischia l’esclusione dai convocati: le scelte di Gattuso

Tutto lascia pensare che Gattuso possa chiudere il terzetto di portieri con Gugliemo Vicario. L’estremo difensore del Tottenham non sta vivendo certo un momento felice, sia dal punto di vista di squadra che personale, ma il ct sembra volergli confermare la fiducia.

Meret escluso dall’Italia (Instagram Alex Meret) – Calcionews24.com

A farne le spese sarebbe Alex Meret che, dopo aver saltato le ultime partite dell’Italia per infortunio, potrebbe uscire dal giro della Nazionale. Il portiere del Napoli pagherebbe così il dualismo con Milinkovic-Savic: il friulano ha dovuto cedere il posto da titolare in diverse occasioni al serbo, anche a causa di un duplice problema fisico. Prima la frattura del piede, quindi l’infortunio alla spalla hanno tolto continuità a Meret.

Da quando è tornato, inoltre, ha dovuto alternarsi con il compagno di squadra: un entri ed esci che sembrerebbe aver condizionato la scelta di Gattuso. Per la porta Vicario è indicato come il favorito per affiancare Donnarumma e Carnesecchi con Meret che dovrà accontentarsi di fare il tifo per i suoi compagni di squadra nei playoff mondiali. Un’esclusione che potrebbe spingere il portiere a fare considerazioni importanti anche per il futuro, scegliendo magari l’addio al Napoli per trovare continuità altrove.