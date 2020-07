Gattuso: «Otto agosto? Così non andiamo da nessuna parte» – VIDEO

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto al termine del match contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni

«Per me sono solo alibi, dobbiamo prepararci per l’8 agosto. Con prestazioni così non andiamo da nessuna parte. Io posso capire che qualche giocatore può sentire stanchezza perché ha giocato tanto, ma oggi avevamo cambiato molti giocatori ed erano freschi. A livello mentale dobbiamo tornare a quelli che eravamo qualche settimana fa».