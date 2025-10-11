Gattuso post Estonia Italia: «Mentalità vincente. Donnarumma? Penso che...» - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Gennaro Gattuso dopo quella che è stata la partita Estonia Italia (Qualificazioni Mondiali)

Ai microfoni di Rai Sport, l’allenatore Gennaro Gattuso ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Estonia Italia: valida per la Qualificazioni ai Mondiali 2026

LE DICHIARAZIONI – «L’importante è creare, poi si possono anche sbagliare gol e rigori. I ragazzi hanno voglia e sono sulla strada giusta. Noi abbiamo una missione: crescere partita dopo partita, lavorare insieme e aumentare la convinzione. Quando vedo questo spirito, sono contento. Dispiace molto per Kean ma contento per Pio Esposito. L’errore di Donnarumma? Puo capitare, abbiamo comunque gestito bene la gara»

