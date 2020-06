Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli contro l’Hellas Verona: le parole del tecnico

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli contro l’Hellas Verona. Queste le parole del tecnico degli azzurri sulle sensazioni che aveva alla vigilia.

MATCH – «Sono stato calciatore e non avevo buone sensazioni per questa gara dopo i festeggiamenti di Coppa. La squadra invece ha dimostrato grande maturità per la prestazione che ha fatto».