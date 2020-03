Gaya positivo al Coronavirus: l’annuncio del difensore del Valencia – FOTO

Il difensore del Valencia, Josè Luis Gaya, ha annunciato di essere positivo al Coronavirus. Il messaggio dello spagnolo

Josè Luis Gaya è uno dei giocatori del Valencia trovati positivi al Coronavirus. Lo stesso difensore lo ha confermato con un messaggio pubblicato su Instagram.

«Dopo quanto diramato dai media posso confermare di essere risultato positivo al Coronavirus – spiega il giocatore nel suo post – Sono isolato in casa e totalmente asintomatico. Pertanto, desidero sfruttare questo social network per chiedere a tutti di non calpestare la propria salute. Ora, sono i nostri anziani che ne hanno più bisogno: i casi gravi devono essere seguiti dai nostri eroi della salute. Da qui, voglio ringraziare tutti i membri del servizio sanitario spagnolo (personale addetto alle pulizie, guardiani, assistenti, infermieri, medici, personale delle ambulanze e personale di laboratorio). Non voglio dimenticare tutte le forze di sicurezza e tutte le persone che ci stanno rendendo possibile questo momento e che non ci manchi nulla. Sono i veri eroi di questa pandemia. Insieme saremo vittoriosi».