Gazidis abbraccia il Milan: «Ignorate le voci su Rangnick»

La dirigenza del Milan ha chiesto a calciatori e staff tecnico di ignorare le voci sull’arrivo in rossonero di Ralf Rangnick

Durante l’incontro di ieri a Milanello, l’amministratore delegato Ivan Gazidis ha chiesto ai componenti della squadra rossonera di ignorare le insistenti voci su Ralf Rangnick, che prenderà il posto di Stefano Pioli a meno di clamorosi dietrofront dell’ultimo minuto.

Il Milan si prepara alla semifinale di ritorno della Coppa Italia contro la Juventus, una ghiotta occasione per giocarsi l’accesso alla prossima Europa League che potrebbe non arrivare tramite il piazzamento in Serie A.