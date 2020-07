Gazidis: «Nessuna penale. Mai siglati accordi oltre a quello con Pioli»

Gazidis ha precisato la situazione in merito alla possibile penale da pagare nei confronti di Rangnick, smentendo di fatto un pre accordo

Gazidis ha precisato la situazione in merito alla possibile penale da pagare nei confronti di Rangnick, smentendo di fatto ai microfoni di ansa, un pre accordo.

SU RANGNICK- «Ho avuto dei contatti con altri possibili candidati in passato, ma ritengo vi sia stata troppa speculazione mediatica, visto che non abbiamo mai siglato alcun accordo o pre-accordo con nessun altro allenatore oltre a Stefano Pioli. Smentisco vi siano impegni economici o penali per il club. Ripeto, mai nessun accordo è stato siglato con altri possibili candidati – ha chiarito Gazidis -. Pioli è la mia prima scelta come allenatore, e sono felice ci siamo assicurati le sue capacità per il progetto che abbiamo davanti».

PIOLI CANDIDATO AL FUTURO- «Stefano Pioli è sempre stato un candidato per il futuro per mettere in atto la nostra visione di un Milan competitivo e moderno. Come ad, ho il dovere di valutare tutte le possibili opzioni per il bene del Milan, ma ho un rapporto eccellente con Stefano e lo ho sempre considerato un professionista straordinario, un vero leader, e quindi un candidato assoluto per allenare il Milan».