Genoa, accordo per il ritorno di Piatek: le cifre dell’affare

Il Genoa ha raggiunto l’accordo per il ritorno in rossoblù di Krzysztof Piatek: ecco le cifre dell’operazione

Come riferito da Sky Sport, il Genoa potrebbe presto mettere a segno un colpaccio per l’attacco. I rossoblù hanno raggiunto l’accordo con l‘Hertha per il ritorno di Krzysztof Piatek.

Operazione che dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro. Ora si aspetta la risposta del giocatore, che sta valutando concretamente anche altre offerte.