Genoa, testa all’Atalanta: buone notizie per De Rossi. Il punto sull’infermeria del Grifone in vista della partita contro la Dea

Genoa, De Rossi recupera Ostigard per la sfida contro l’Atalanta. Restano ai box Cornet e Gronbaek. Il punto sull’infermeria del Grifone

Il Genoa si prepara ad affrontare la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta con un bollettino medico che porta notizie contrastanti. La prima buona notizia riguarda Leo Ostigard, che dopo un periodo di assenza per infortunio torna finalmente disponibile. Come riportato da Tuttosport, il difensore norvegese rientrerà oggi in gruppo e sarà pienamente abile e arruolabile per la gara di domenica, offrendo a mister De Rossi nuove soluzioni per la retroguardia. Il tecnico rossoblù dovrà ora decidere chi affiancherà Ostigard nella linea difensiva: la scelta sarà tra Marcandalli e Otoa, con l’obiettivo di completare un trio difensivo solido e affidabile.

Sul fronte opposto, però, il Genoa dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. Cornet e Gronbaek sono costretti a dare forfait a causa di problemi muscolari, che li terranno fuori almeno per la prossima partita. A loro si aggiungono altri giocatori già indisponibili come Messias, Cuenca e Siegrist, riducendo le opzioni a disposizione di De Rossi e complicando la gestione della formazione titolare. La situazione richiede quindi grande attenzione nella gestione delle risorse, soprattutto considerando l’importanza della partita contro l’Atalanta e la necessità di non compromettere la continuità dei risultati.

Nonostante le assenze, il Genoa può guardare con fiducia al ritorno di Ostigard, la cui presenza in campo rappresenta un rinforzo fondamentale per la stabilità difensiva. Il rientro del centrale norvegese non solo rafforza la retroguardia, ma offre anche maggiori possibilità di alternanza e gestione del minutaggio dei difensori, particolarmente utile in una stagione intensa come quella attuale.

Il tecnico del Genoa dovrà quindi valutare attentamente le condizioni dei giocatori ancora infortunati e impostare la formazione in modo da garantire equilibrio tra difesa e attacco. La scelta tra Marcandalli e Otoa sarà cruciale per determinare la solidità del reparto difensivo, mentre l’assenza di Cornet e Gronbaek obbligherà a rivedere le alternative offensive e di centrocampo.

In vista della sfida contro l’Atalanta, il Genoa punta quindi a sfruttare al massimo le risorse disponibili, confidando nel recupero di Ostigard e nella capacità del gruppo di adattarsi alle assenze. La gestione oculata degli uomini sarà fondamentale per ottenere un risultato positivo e mantenere stabilità e fiducia nella squadra, preparando al meglio le prossime sfide di campionato.