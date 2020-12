Genoa, Ballardini pensa al reintegro di Schone e punta Lammers

Davide Ballardini sarebbe pensando al reintegro in squadra di Lasse Schone. Sul mercato piace tanto Lammers

Gli obiettivi del ds del Genoa Marroccu e del club nel prossimo mercato invernale sono principalmente due. Il primo: sfoltire i ranghi di una rosa molto ampia. Il secondo, apportare quelle modifiche che possano garantire un ulteriore salto di qualità.

Secondo La Gazzetta dello Sport, in mediana, club e tecnico stanno valutando l’ipotesi di un reintegro di Schone, il regista danese ex Ajax finito ai margini del gruppo prima che iniziasse il campionato, ma che sino ad oggi ha sempre lavorato con la prima squadra, a parte il periodo (fra il 27 settembre e il 14 ottobre) in cui è stato in isolamento per la positività al Covid- 19.

In attacco, invece, la situazione è fluida. Nulla si può escludere a priori, ma il Genoa si sta comunque guardando intorno. È stato seguito Lammers, in forza all’Atalanta del Gasp, dove però il giovane olandese ha avuto sin qui poco spazio (9 presenze e due gol), giocando appena 195 minuti. In uscita c’è interesse, poi, a livello di Serie B, per Giuseppe Caso, che ha debuttato in A contro la Juve.