Genoa, Balotelli rimane come ultima scelta di Vieira: il punto sul futuro

Le ultime sul futuro di Mario Balotelli, attaccante del Genoa, dopo la chiusura del calciomercato invernale. Tutti i dettagli

L’edizione odierna de Il Secolo XIX fa il punto sul futuro di Mario Balotelli al Genoa dopo la fine del calciomercato invernale.

FUTURO BALOTELLI – «Mario non è fuori lista perché al Genoa i posti liberi non mancano (ne ha 3 a disposizione) e, almeno per ora, resta. I rapporti tra SuperMario e il club sono buoni, il giocatore ha sempre mantenuto un comportamento nei limiti. Ci si attendeva che il giocatore trovasse una sistemazione altrove ma così non è stato. All’estero alcuni mercati sono aperti ma l’attaccante vuole l’Italia, dove non sono arrivate offerte dalla A (solo il Trapani si è mosso)».