Genoa Cagliari, Pandev: «Tre punti importanti. Continuiamo così» – VIDEO

Goran Pandev ha commentato in zona mista la vittoria del Genoa contro il Cagliari. Le parole del macedone

(Dal nostro inviato a Genova, Alessio Eremita) Goran Pandev ha commentato in zona mista la vittoria del suo Genoa contro il Cagliari. Successo arrivato grazie ad un suo gol nel primo tempo. Queste le parole del macedone.

Quando mister Nicola mi ha detto di prepararmi pensavo stesse scherzando. In verità volevo crossare perché ho visto in area Pinamonti e Sanabria: per fortuna nostra è entrata. Mi piacerebbe giocare di più, non lo nego, ma si gioca in undici e la cosa più importante è fare punti».