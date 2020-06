Genoa, Cassata: «Sono convinto che ci faremo trovare pronti, partendo subito a mille»

Francesco Cassata, centrocampista del Genoa, ha parlato a Genoa Channel in vista della ripresa del campionato

RIPARTENZA – «Abbiamo tantissima voglia di riprendere il nostro lavoro e la nostra vita. Ci teniamo molto a concludere la stagione bene perché purtroppo si è interrotta nel nostro momento migliore, quando stavamo tutti bene e avevamo creato un bellissimo clima. Per questo spero insieme ai miei compagni di ripartire proprio da lì. Sono convinto che ci faremo trovare pronti, partendo subito a mille».

NICOLA – «E’ stato molto bravo a capirmi caratterialmente. Sa quando bastonarmi oppure quando darmi delle gratitudini. Devo molto a lui perché ha capito quando era il momento giusto per inserirmi. Qualche volta non mi ha fatto giocare ma lo ha sempre fatto in maniera positiva per me”. L’assenza dei tifosi al Ferraris: “Quando ci sono i tifosi si sentono. E’ sempre molto bello sentirli cantare alle nostre spalle. Sarà strano non vederli sugli spalti. Anche a San Siro c’era una sensazione strana quando siamo entrati in campo nel vederlo vuoto. Poi iniziata la gara ci siamo sciolti ed è andato tutto bene».