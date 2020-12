Genoa, conferenza Ballardini: «Ritorno? C’è sempre emozione» – VIDEO

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Spezia. Queste le sue parole

RITORNO – «C’è sempre emozione, tanta responsabilità e tanta voglia di cominciare ad allenare. Io non so cosa dire dell’affetto dei tifosi. Se le persone mi vogliono bene e mi apprezzano come persone è perché probabilmente vedono una persona pulita, onesta, capace, schietta, sincera, timido e ruvido come sono i genovesi».

TIFOSI – «Pesa tanto l’assenza dei tifosi ma non solo per noi, questo non dev’essere un modo per dire che le cose non vanno bene».

SPEZIA – «Oggi è il primo giorno che vedo tutti i giocatori allenarsi. Nonostante questo abbiamo il desiderio di fare una bella partita perché solo così puoi essere competitivo e puoi divertirti. Conosco tecnicamente tutti i giocatori. Nel quotidiano cercherò di trasmettere le mie idee e fargli capire cos voglio da loro in campo».

CLASSIFICA – «La classifica la guardiamo tutti però è chiaro che da qui in avanti dovremmo cercare di fare di più ma la classifica è lì».