Genoa, parla De Rossi in conferenza: «Il mio sogno ricorrente è fare i punti per il Genoa. L’Inter se non trova una squadra perfetta di fronte rischia di umiliarti»

Genoa, De Rossi in conferenza: «L’Inter se non trova una squadra perfetta di fronte rischia di umiliarti. Il mio sogno ricorrente…»

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla delicata sfida di campionato contro l’Inter. L’allenatore rossoblù ha presentato il match sottolineando sia il buon momento della sua squadra, sia la complessità dell’impegno che attende il Grifone.

Con parole misurate, De Rossi ha evidenziato la crescita del gruppo e la consapevolezza acquisita nelle ultime settimane, senza nascondere però le difficoltà di affrontare un avversario di altissimo livello come i nerazzurri.

INTER – “Arriviamo un po’ meglio a questa partita ma con la consapevolezza che incontreremo una squadra molto forte. L’Inter se non trova una squadra perfetta di fronte rischia di umiliarti. Col Como sono riusciti a fare tanti gol, sarà una squadra arrabbiata perché contro il Liverpool non meritava di perdere ed è successo con un episodio brutto. Dovremo essere perfetti per regalarci una serata magica. Non c’è bisogno che dica che l’Inter è migliore di noi, c’è la classifica a ricordarlo. Contro il Verona, per esempio, ho detto che per me siamo più forti ma puoi perdere se non fossimo altezza. Io ho giocato per 20 anni con una squadra forte ma abbiamo perso contro le ultime e battuto squadre che erano più forti. Ogni partita si può vincere. Ogni squadra forte ha una sua lettura e se sbaglieremo lettura la responsabilità sarà mia. Ma i nostri ragazzi dovranno essere perfetti per pensare di battere una squadra pronta e consapevole”.

CENTROCAMPO – “Il centrocampo? E’ uno degli elementi da arginare. Non hanno lati deboli loro. A volte se vuoi essere perfetto con l’Inter e vuoi arginarli ti ritrovi con la coperta troppo corta. Loro non sono una squadra semplicemente forte, è una squadra che gioca bene. Con la Roma difendevamo spesso a quattro e abbassavamo El Shaarawy. Qui noi partiamo a cinque come loro e saremo più ‘schiantati’ addosso a loro. Non dovremo concedere il palleggio interno. Io sono fiducioso, non per quello che ho in mente ma perché alleno una squadra forte che giocherà in casa in uno stadio che mi piace molto con un ambiente un po’ più felice per i risultati. Il mio sogno ricorrente è fare i punti per il Genoa”.

