Genoa, Crespo: «Ambiente caldo, per Shevchenko sarà una bella avventura»

L’ex attaccante Hernan Crespo ha parlato dell’arrivo al Genoa di Shevchenko

Hernan Crespo, ex attaccante di Milan e Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo di Shevchenko, suo ex compagno di squadra, al Genoa.

AMBIENTE CALDO – «Avrei voluto giocare di più con Sheva, un attaccante eccezionale. Ricordo quella serata surreale, ma anche tanti altri momenti belli della mia unica stagione milanista. Al Chelsea poi ci siamo incrociati, perché io arrivai proprio dopo quella finale persa, e Sheva scelse Londra quando io decisi di tornare a Milano, all’Inter. Ricordo una persona molto meticolosa negli allenamenti e in partita, uno che da attaccante non agiva d’impulso, ma amava curare i dettagli. Credo che questa capacità di analizzare i momenti lo abbia portato a livelli così alti, fino alla conquista della Champions League e del Pallone d’oro. Da allenatore, l’ho visto in azione sulla panchina della nazionale ucraina e credo che possa giocarsi le sue carte anche in Italia. Conosco l’ambiente rossoblù, visto che ho giocato anche nel Genoa. C’è grande calore e grande fame di calcio. La situazione della squadra non è semplice, ma per Sheva sarà una bella avventura».