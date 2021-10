Genoa, Criscito: «Questo stadio mi porta bene. Con il Venezia vogliamo vincere»

Domenico Criscito, capitano del Genoa, ha analizzato il pareggio dei rossoblu nel derby contro lo Spezia: ecco le sue parole

Ai canali ufficiali del Genoa, Domenico Criscito ha commentato il pareggio con lo Spezia.

PAREGGIO – «Punto guadagnato per come si era messa. Nel primo tempo le squadre si sono annullate, nella ripresa hanno segnato su punizione anche con fortuna. Dopo abbiamo rischiato in contropiede, poi è arrivato il nostro gol che ha portato al pareggio».

RIGORE – «Quando vado a calciarlo sono sempre concentrato. Cerco di tirarlo sempre al meglio. In questo stadio ho fatto tre partite e tre gol. Diciamo che mi porta fortuna».

DIFENSORE GOLEADOR – «I rigori vanno segnati. Sta andando bene e sono contento, ma lavoriamo per tornare alla vittoria».

VENEZIA – «Bisogna dare tutti. Abbiamo bisogno dei tifosi e speriamo di festeggiare il primo successo in casa nostra».