Venezia, Niederauer: «Stasera l’arbitro ci ha portato via la partita»

Il presidente del Venezia Niederauer è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il ko dei lagunari contro la Salernitana

Furia Niederauer. Il presidente del Venezia ha parlato così dopo il ko con la Salernitana ai microfoni di DAZN.

EPISODI – «Non parlo mai dopo le partite, ma oggi è stato necessario per me farlo. Questo che è successo oggi è successo sempre con la Salernitana lo scorso anno. L’arbitro ci ha portato via la partita. Io rispetto l’operato degli arbitri, ma mi faccio una domanda “cosa è successo lo scorso anno e stasera?”. Quello che chiedo è di rivedere le immagini come le abbiamo viste noi. Nella mia opinione non c’era nemmeno l’ammonizione e ci hanno fatto giocare senza un uomo in una partita così importante. Spero che Ribery stia bene, dopo il fallo sembrava essersi fatto male gravemente, invece dopo è stato il migliore in campo».

PROSSIMO PASSO – «Quello che è successo è successo, rispettiamo gli arbitri. Non faremo proteste ufficiali, ma voglio che il Venezia si trattato come le altre squadre. Siamo stati penalizzati con pesantezza, vogliamo uguaglianza. Sono fiero del tecnico e dei giocatori. Possiamo tornare a lottare per la salvezza dalle prossime gare senza piangerci addosso».