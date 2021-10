Venezia, Zanetti: «Arbitro peggiore in campo. Espulsione assurda»

Paolo Zanetti furioso dopo la sconfitta del suo Venezia contro la Salernitana. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

A DAZN, nel post partita, il tecnico del Venezia Zanetti ha analizzato il ko con la Salernitana.

PARTITA – «Nel primo tempo molto bene, siamo andati avanti e poi abbiamo gestito. Normale il loro ritorno che stavamo contenendo bene, ma poi l’arbitro è stato il peggiore in campo e ha condizionato la gara. Certo, noi potevamo fare molto meglio».

ESPULSIONE AMPADU – «E’ stato anche richiamato al VAR. Anche la prima ammonizione che aveva dato è stata assurda per un non fallo. Così si condizionano le partite importanti. Siamo in Serie A e non ce le aspettiamo. Noi siamo scarsi e faremo fatica a rimanere qui, ma vogliamo lottare con le nostre forze per provare a rimanerci».

SCONFITTA – «Pesante ma deve essere uno stimolo. Il campionato è lungo, siamo ancora salvi in questo momento. E’ normale che non abbiamo sfruttato un bonus, per colpe nostre e per gli altri. Mi ritengo una persona onesta, ma non ho paura di dire certe cose. Ci metto la faccia, è la realtà dei fatti. Ora prepariamo la prossima partita al meglio».