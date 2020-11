Genoa, Faggiano avverte: «Rovella è un patrimonio, vuole stare con noi»

Il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, ha parlato della situazione di Nicolò Rovella. Ecco le sue parole sul rinnovo

«Bisogna dare atto a mister Maran che lo ha mandato in campo senza alcun secondo fine. Il ragazzo si è sempre fatto trovare pronto, come anche in Under 21. Sarebbe semplice dire che essendo arrivato per ultimo da tempo si sapeva che sarebbe andato in scadenza. È una situazione delicata. Assieme all’amministratore Zarbano stiamo lavorando per trovare un accordo onde evitare lo sperpero di un grande patrimonio del Genoa. La voglia di Rovella di stare con noi è importante e, penso, che tra persone intelligenti troveremo una soluzione».