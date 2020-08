Genoa, Faggiano si presenta: «A breve il nuovo allenatore. Qui con tanto entusiasmo»

Daniele Faggiano ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura al Genoa

Nuova avventura al Genoa per Daniele Faggiano. Il neo direttore sportivo del club rossoblù si è presentato in conferenza stampa.

ENTUSIASMO – «Mi sono buttato a capofitto in questa nuova avventura. Sono venuto qui con tanto entusiasmo per cercare di dare una mano importante al Genoa. Ci credo tanto. Vengo da una società doveva abbiamo lavorato bene, avevo ancora due anni di contratto ma allo stesso tempo ho sentito di cambiare situazione e venire in rossoblù. Il Genoa è il Genoa. Io sono pugliese ma ho tanti amici che tifano per il Grifone. Me ne hanno parlato ma poi non c’è bisogno di parole».

NUOVO ALLENATORE – «Per il nuovo allenatore ci sarà pochissimo da aspettare. Un allenatore non si prende da un momento all’altro, soprattutto se si parla con altre società. Per rispetto di Nicola, poi dobbiamo aspettare».

MERCATO – «Non posso negare che delle trattative sono in fase avanzata ma dipende tanto da cosa succederà dopo questa conferenza perché bisogna decidere in modo da sistemare questa squadra. Abbiamo pochi esterni e, se dovessimo giocare con un modulo con tanti esterni, bisognerà fare delle valutazioni. Ma non posso negare di aver parlare con dei giocatori».