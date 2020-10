Genoa, Faggiano: «Siamo a corto di fiato, bisogna recuperare gente»

Daniele Faggiano ha parlato della situazione in casa Genoa

In casa Genoa stanno diminuendo i positivo al Covid-19, dopo l’attacco alla squadra del virus delle scorse settimane. Daniele Faggiano, direttore sportivo dei liguri, ha parlato della situazione dei rossoblù ai microfoni di TMW Radio.

«Dobbiamo cercare di recuperare più gente possibile. Ma non solo a livello di negatività. Anche a livello fisico, perché stare a casa per quindici giorni ti fa perdere la tenuta fisica. La partita contro l’Inter è abbastanza proibitiva, siamo corti di fiato. Ma proveremo a fare del nostro meglio. Non è stato facile. Devo fare un plauso a tutta la società, al dottore Gatto e al team manager. Le partite sono tutte complicate. In Serie A appena sbagli paghi. Siamo distratti da queste situazioni, positivi, negativi, debolmente positivi. Maran sta facendo i salti mortali. Conte? L’amicizia c’è sempre, però per novanta minuti saremo avversari».