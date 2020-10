Genoa, Faggiano: «Sono qui anche per vivere il fascino del derby»

Daniele Faggiano ha parlato alla vigilia del derby tra Genoa e Sampdoria

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato in una intervista a Tuttosport alla vigilia del derby contro la Sampdoria.

«Non nascondo, me compreso, che siamo qui, io e i nuovi giocatori, proprio anche per questa partita che ha un fascino tutto suo e lo ha a livello mondiale. Mi spiace solo che si debba giocare senza pubblico. Ma posso assicurare che anche i nuovi giocatori, così come nel mio caso, sanno benissimo cosa sia e cosa significhi questa gara».