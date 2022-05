Albert Gudmundsson, centrocampista del Genoa, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Bologna

Albert Gudmundsson ha parlato a Dazn prima di Genoa-Bologna.

LE PAROLE – «Se si guarda la classifica non è una partita importante, ma lo è per i nostri tifosi. Vogliamo vincere per regalargi un ultimo sorriso».